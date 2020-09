La lista SìAmoGavi, con il candidato sindaco Carlo Massa e Valerio Alfonso, replica alla lettera che Nicoletta Albano, candidata della lista Gavi nel cuore, ha inviato ai gaviesi, lanciando accuse pesantissime a Rita Semino, “suo” ex sindaco e ora in lista con Massa. Come è noto, Albano, tra l’altro, ha accusato Semino di essere una “traditrice” di aver detto pubblicamente che temeva di essere uccisa da un sicario mandato dalla Albano stessa. Oltretutto, ha tirato in ballo anche l’ex genero della Semino, Renato Zunino, anch’egli candidato con Massa. Parole sconcertanti, che Carlo Massa commenta così: “Non starò a ripetere i contenuti della lettera che gli elettori gaviesi hanno ricevuto e letto. Sono amareggiato, così come tutti i candidati della nostra lista, che si sia spostato il dibattito pubblico dai problemi mai risolti di Gavi all’attacco personale ingiustificato e violento.

Rita ha subìto ma ha reagito con gli strumenti della legalità, Renato avrebbe “la colpa” di essere il suo ex genero. Siamo orgogliosi di averli insieme a noi”. Valerio Alfonso alla Stampa ha dichiarato: “Siamo addolorati per quanto riportato a proposito della nostra candidata in questa lettera, che si commenta da sé e che squalifica chi l’ha scritta. Il rispetto per le persone, soprattutto se anziane, non deve mai venire meno. Rita Semino ha aiutato tanti gaviesi e attribuirle certe dichiarazioni, oltretutto per iscritto, fa davvero male. La competizione deve essere sui programmi, Gavi ha bisogno di tanti interventi urgenti e la sfida elettorale non deve scadere a questi livelli”. Albano aveva già fato un clamoroso scivolone mediatico a febbraio quando, per difendersi dall’indagine per concussione (alla quale si è di recente aggiunta quella per peculato) aveva tirato in ballo il vigile del fuoco Matteo Gastaldo, morto nella tragedia di Quargnento pochi mesi prima, parole dalle quali i familiari della vittima presero le distanze, qualificandole come una strumentalizzazione politica. La campagna elettorale per le comunali si chiuderà venerdì a mezzanotte.