Questa notte torna l’ora solare.

Tra questa notte e domani mattina esattamente alle tre, le lancette dovranno essere spostate indietro di un‘ora, passeremo infatti dall’ora legale a quella solare, che poi e quella naturale, le lancette degli orologi saranno quindi posizionate alle due. Questo passaggio implica che da domani, domenica 31 ottobre, i mattinieri avranno un’ora in più di luce ma le giornate appariranno più corte. L’operazione sarà automatica per tutti i dispositivi collegati ad internet che di norma si regolano autonomamente .

Il cambio dell’ora, che in Italia avviene fin dal 1966, è adottato da quasi tutti i paesi occidentali. Le ragioni sono principalmente economiche e con ricadute a livello ecologico; il cambio, infatti, permette di sfruttare al meglio la luce solare e quindi di abbassare significativamente il costo della bolletta energetica. Le stime per il 2020 parlano di un risparmio di circa 66milioni di euro mentre dal punto di vista ambientale si parla di circa 200 tonnellate in meno di CO2 immesse nell’atmosfera , un risparmio che però si sta riducendo di anno in anno, anche per questo si sta rafforzando il fronte di chi vorrebbe abolire la distinzione tra orario invernale ed estivo l’Unione Europea ci sta pensando seriamente.