Oltre 20 volontari della CRI Gavi sabato 26 giugno hanno partecipato alla Raccolta Alimentare Regionale organizzata in oltre 100 punti vendita della grande distribuzione. La giornata di presenza nei Gulliver cittadini ha permesso di raccogliere circa 1200kg di alimenti /pasta, riso, pelati, farina, biscotti, scatolame e tutto quanto può essere consumato a lungo termine), prodotti per l’igiene personale e per la cura della casa.

L’impegno è proseguito lunedì, con l’inventario e la logistica per la distribuzione. Organizzata dal Comitato Regionale della Cri, l’iniziativa taglia il traguardo del quindicesimo anno ed è un segno tangibile dell’attenzione verso i soggetti deboli e le famiglie in difficoltà del nostro territorio che, dicono i dati, a causa del Covid sono sensibilmente aumentati. “Un ringraziamento particolare – dicono dalla Croce rossa di Gavi – va a tutti i clienti dei punti vendita, che hanno compreso e sposato l’iniziativa donando una spesa aggiuntiva e ai Supermercati Gulliver per aver ospitato i volontari della Cri Gavi”.