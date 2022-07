A Francavilla Bisio raccolti mille euro a favore della ricerca per il Centro oncoematologico pediatrico del Policlinico San Matteo di Pavia. È il ricavato dell’ultima edizione del Giro dei Piani di Francavilla, organizzato nelle settimane scorse per ricordare Andrea ed Enrico Motta padre e figlio morti nel 2016 a pochi giorni di distanza a causa della leucemia. Gli organizzatori ringraziano la società Running Club di Novi Ligure nella persona dell’organizzatore Dalia Paolo, la Proloco di Francavilla Bisio per la cifra donata e per la cena offerta a tutti i partecipanti, il sindaco Lucio Bevilacqua e tutti i corridori e i camminatori. L’appuntamento è fissato per l’anno prossimo sempre con il suggestivo percorso tra i vigneti del Gavi.