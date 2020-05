Continua l’attività operativa di solidarietà e supporto a diversi enti nel contenimento del covid 19 dell’organizzazione di volontariato di Protezione Civile “Gruppo Rangers Volontari ” di Arquata Scrivia.

L’ente ha aggiornato la lista delle proprie attività sia in supporto all’Amministrazione comunale di Arquata, donando e distribuendo 1.500 mascherine in tela alla popolazione di Arquata , ritiro o consegna medicinali , supporto alla consegna di Ipad agli studenti; sia alla protezione regionale di Alessandria con ritiro e consegna alle RSA di DPI nelle zone di Novi, Basaluzzo, Stazzano, Serravalle, Grondona, Voltaggio, Gavi.





Il presidente dei Rangers, Paolo Gifra ha fatto da portavoce sottolineando anche il supporto all’unione ciechi di Alessandria con ritiro e consegna mascherine da consegnare in alta Val Borbera. Insomma una vera e propria attività non-stop: “All’attivo 30 servizi , con 1.498 chilometri percorsi e 590 ore totali , – dice Gifra – suddivise tra i Rangers Volontari che si mettono a disposizione per la comunità , che come Presidente ringrazio sentitamente per il loro supporto fattivo , che fanno mettere il fiore all’occhiello al GRV”