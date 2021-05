Riaprono i Musei della Val Borbera

L’attuale situazione pandemica sembra permettere anche le riaperture dei Musei. Ecco che dal 29 maggio, i Musei di Palazzo Spinola di Rocchetta Ligure: Museo d’Arte Sacra delle Valli Borbera e Spinti, Museo della Resistenza e Vita Sociale in Val Borbera ‘G.B. Lazagna’ tornano ad essere visitabili tutti i sabato dalle 15 alle 18.30. Permane l’obbligo di prenotazione almeno il giorno precedente alla data della visita scelta telefonando alla segreteria del Municipio al numero 0143 90004, nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle 9 alle 12. Le visite, anche guidate, saranno scaglionate e il tempo di permanenza nei locali dei Musei limitato. Inoltre, c’è la possibilità di concordare visite guidate per gruppi in giorni e orari diversi; la presenza contemporanea dei visitatori nei Musei è limitata in base alla capienza dei locali e indicata all’ingresso dei Musei, con possibili deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare.