 “Ricette di Famiglia” un viaggio fra le tradizioni fraschetane.

Si intitola “Ricette di Famiglia”, ma non è solo una raccolta di ricette scovate in vecchi quaderni scritti a mano da mamma, nonne e zie per trasmetterli alle generazioni successive affinché un pezzo di storia di famiglia non andasse perduto.

L’autrice, Maria Teresa Taverna, nel suo libro racconta con semplicità la tradizione e la cultura di un territorio dove è nata e cresciuta, la Fraschetta. Il libro sarà presentato venerdì 3 giugno alle 21 nelle cantine del castello di Pozzolo Formigaro.

Maria Teresa Taverna, è nata ad Alessandria, ha trascorso la sua vita tra il capoluogo e la casa di campagna, nelle vicinanze del Bormida. Il suo lavoro di interprete l’ha portata in molti Paesi del Mondo. Si è inoltre occupata di promozione turistica sul territorio. L’agricoltura però è da sempre parte dei suoi interessi, grazie all’azienda cerealicola di famiglia che lei stessa ha gestito. La Taverna ha partecipato alla fondazione della sezione Donna Alessandria di Confagricoltura. Durante la pandemia si dedicata alla scrittura. E’ nato così “Ricette di Famiglia”.

“ Oggi tutti parlano di cibo, di cucina e soprattutto in Italia- dice l’autrice- Il cibo scandisce i momenti della giornata, ci riunisce, crea convivialità e in questo mondo frenetico ci permette di sederci, di fermarci un attimo e di condividere quel momento con la nostra famiglia, con i nostri amici. Per questo motivo penso che abbia un senso profondo riunire tutti i ricordi, tutti i fogli scritti a mano e tramandati di generazione in generazione, per tenere in vita le ricette che non sono soltanto la sintesi di passato e presente, ma anche lo specchio di un’Italia straordinaria nella sua profonda e unica diversità”.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale di promozione sociale “La Frascheta”. L’appuntamento sarà, come sempre, a ingresso libero e si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti.