“La restituzione rende loro merito: hanno compreso la gravità del gesto compiuto”. Così il sindaco di Gavi, Carlo Massa, a proposito della restituzione delle bandiere tricolori sparite dal monumento di caduti di piazza Roma la sera della finale dell’Europeo, il 10 luglio scorso. Tre ragazzi, insieme ad altrettante ragazze, non del luogo, dopo aver cenato e visto la partita al Bar Matteo, avevano preso due tricolori per festeggiare e alla fine se li erano portati via. Pochi giorni dopo il capogruppo di maggioranza Gianluca Griffò aveva rivolto su Facebook un appello: “Non ci interessa trovare i colpevoli.

E’ stato un momento di festa per tutti: chiediamo solo però per cortesia il ripristino delle bandiere, soprattutto per un discorso di rispetto a ciò che rappresenta la bandiera in un contesto storico come il monumento ai caduti”. Persa quasi ogni speranza, ieri la bandiere sono miracolosamente ritornate non si sa da dove insieme a un biglietto lasciato sui tavolini del Bar Matteo: “Abbiamo riportato le bandiere prese in prestito per festeggiare la vittoria dell’Italia. Chiediamo scusa per il ritardo. Non volevamo mancare di rispetto i caduti né alla Comunità di Gavi”. Sono state lasciate sotto il monumento e subito lavate per essere rimesse al loro posto.