Riconoscimento letterario per il tortonese Danilo Bottiroli

Lo scrittore tortonese Danilo Bottiroli ha ricevuto un altro importante riconoscimento letterario: si è infatti classificato terzo al Concorso “Scrivi l’amore” organizzato dall’associazione “Amici di Mario Berrino” di Ispra, in provincia di Varese, con il racconto “Ciao”.

Per Danilo Bottiroli si tratta del nono riconoscimento tra cui due primi posti in concorsi letterari nazionali ed una menzione di merito in un concorso internazionale.

Sempre grazie a premi conseguiti in concorsi letterari sono stati pubblicati senza spese per l’autore tre suoi romanzi: “Una Stagione”, “Il fiume” e “Lo chalet”, quest’ultimo vincitore nel 2018 del prestigiosissimo Premio Prunola di Castelfranco Veneto.

“Scrivere è una passione – dice Danilo Bottiroli, che di professione è insegnante e vicario dell’Istituto Comprensivo Tortona B – e partecipare ai concorsi letterari non è un’ambizione futile, ma il modo migliore per conoscere, grazie al giudizio di esperti del settore, il livello di qualità delle proprie opere”.