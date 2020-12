Rifiuti “porta a porta”. Arrivano i contenitori nella zona 2a e si parte con la raccolta nella zona 2b

Inizia lunedì 4 gennaio 2021 nella zona 2a (quartiere G3 – via Bixio – Museo dei Campionissimi) la consegna gratuita del kit dei contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta. Gli operatori di Gestione Ambiente saranno muniti di tesserino di riconoscimento e consegneranno dalle ore 8 alle 19.30, sabato compreso.

Per ritirare i contenitori è necessario firmare il modulo di consegna. È anche possibile delegare al ritiro un’altra persona, compilando l’apposito modulo scaricabile da www.gestioneambiente.net – www.comune.noviligure.al.it o disponibile presso lo sportello di Gestione Ambiente in via Paolo Giacometti, 22 – piano terra. L’alternativa al ritiro del contenitore dell’umido e/o del vegetale è la compostiera. È possibile farne richiesta in fase di consegna. Il contenitore del vegetale sarà fornito solo a chi vorrà attivare il servizio di raccolta (a pagamento dal 2021). La data di avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata verrà comunicata in seguito.

Inoltre, sempre da lunedì 4 gennaio prenderà il via il nuovo sistema di raccolta nella zona 2b (area artigianale PIP, zona Ilva). I nuovi contenitori vanno esposti secondo le frequenze di raccolta indicate nel calendario che è stato consegnato.

Nella settimana dall’11 al 15 gennaio verranno ritirati i vecchi contenitori nelle vie già servite dal porta a porta (esponeteli su suolo pubblico, vuoti e possibilmente impilati, entro domenica 10 gennaio). Fino al 9 gennaio, però, sarà ancora possibile esporre i vecchi contenitori così da svuotarli completamente, ma seguendo sempre il nuovo calendario dei passaggi di raccolta. Poi, dall’11 gennaio potranno essere esposti solo i contenitori nuovi provvisti di dispositivo elettronico/TAG.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Gestione Ambiente tramite il numero verde 800.085.312, l’email [email protected], o direttamente sulla pagina Facebook gestioneambientespa.