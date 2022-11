Riforma dello sport: se ne parla in biblioteca a Novi.

Si intitola ”La nuova riforma dello sport” il convegno che si terrà venerdì 11 novembre, alle 18, nella Biblioteca Civica di Novi Ligure in via Marconi, 66.

L’incontro, rivolto in particolare a tutte le società sportive del territorio, intende affrontare i temi salienti della riforma in vigore al prossimo 1° gennaio che apporterà un cambiamento epocale nel settore. Verranno proposte le tematiche inerenti alle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. Tra i diversi argomenti trattati ci saranno anche le nuove disposizioni tributarie e l’inquadramento del collaboratore. Verrà presentato, infine, il nuovo Registro delle Attività Sportive (RAS/RASD).

Relatrice sarà la dottoressa Giusi Cenedese, specializzata in fiscalità dello sport e docente della Scuola dello Sport del Coni. Il dibattito sarà moderato da. Roberto Persi