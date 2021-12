Rimborso Tari utenze non domestiche

E’ disponibile sul sito del Comune il modulo per la richiesta di contributo/rimborso della tassa sui rifiuti 2020 per le attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o da restrizioni dovute all’emergenza Covid 19 e che hanno subito una riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi nel corso del 2020 di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile relativo al 2019.

Per la compilazione è necessario accedere con Spid o Cie.

Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione è fissato per il 23 dicembre prossimo.

La destinazione avverrà sotto forma di contributo/rimborso a ristoro degli importi pagati o dovuti per la parte variabile della Tari 2020. Per le utenze che hanno provveduto al regolare versamento della Tari 2020, il rimborso verrà inserito come voce “rimborso Covid 19 anno 2020” nella bolletta che la società Gestione Ambiente emetterà all’inizio del 2022 a saldo del pagamento per la Tariffa Rifiuti Corrispettiva 2021. A fronte di insoluti, il Comune provvederà alla loro regolarizzazione a compensazione degli stessi.