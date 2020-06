Quest’anno non ci sarà Arena Derthona, il festival di musica e cultura ideato e diretto da Charly Bergaglio, ma l’organizzazione sta pensando a nuovi eventi per i prossimi mesi come la seconda edizione del Premio internazionale Fausto Coppi a dicembre, gli appuntamenti di Arena Derthona Libri con la presenza di scrittori e scrittrici di fama nazionale al Teatro Civico e sono in corso contatti con la Film Commission di Torino per riportare anche alcuni momenti di cinema sul territorio.

Dal 2010 Arena Derthona è l’evento principale dell’estate in città e un fiore all’occhiello per il territorio, oltre ad essere considerato a livello regionale e nazionale tra i primi festival musicali. Sul palco di Arena si sono esibiti, nel corso di dieci edizioni, alcuni fra i più importanti artisti della scena italiana e internazionale, con migliaia di persone che hanno assistito ai loro concerti nelle diverse location cittadine in cui il festival si è svolto.

Quest’anno l’emergenza sanitaria e le regole per contenere il contagio del coronavirus non consentono lo svolgimento di quella che sarebbe stata l’unidicesima edizione. L’amministrazione comunale e gli organizzatori hanno concordato di rimandare l’evento al prossimo anno e la sensazione è che ripartirà con grandi cambiamenti che lo renderanno ancora più attrattivo.

«Sappiamo bene quanto importante sia questa manifestazione per Tortona e i tortonesi – dice il sindaco Federico Chiodi -. Non vediamo l’ora di poter tornare a vivere questa esperienza che fa ormai parte, a pieno titolo, delle tradizioni della nostra città. Charly Bergaglio è già al lavoro per mantenere vivo e attivo il brand Arena Derthona, in attesa di poter ritornare al più presto a organizzare la prossima edizione del festival».