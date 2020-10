Riparte la rassegna “Un Libro in Galleria”. Ospite Cristina Raddavero

Torna “Un Libro in Galleria”, la rassegna letteraria organizzata da Novinterzapagina con la collaborazione di Edizioni Epoké e Puntoacapo Editrice, interrotta a marzo a causa dell’emergenza pandemica. Il luogo degli incontri non è cambiato, è come di consueto la Galleria PagettoArte di via Girardengo a Novi Ligure.

In calendario quattro appuntamenti, tre di giovedì e uno di sabato, per tutto il mese di ottobre. Il primo incontro si terrà giovedì 8 ottobre, alle 18 con Cristina Raddavero che insieme all’editore Mauro Ferrari, presenterà la sua prima raccolta di poesie dal titolo: “La firma dell’acqua”.

La rassegna si svolgerà nel pieno rispetto delle norme previste per limitare la diffusione del virus. La sala sarà ridotta a 15 posti, consentendo così il mantenimento delle distanze e sarà obbligatoria la prenotazione che potrà avvenire presso la Galleria, oppure con WhatsApp o sms al numero 351.931.8418. Alla presentazione si potrà partecipare anche in streaming sul gruppo facebook @unlibroingalleria.

Cristina Raddavero vive in Val Borbera, terra alla quale si sente profondamente legata per storia, memorie, ascendenze famigliari. Collabora al sito internazionale di Arti e Lettere www.dictamundi.net. Per puntoacapo Editrice ha pubblicato Il vento dell’Antola (romanzo, 2010), Sotto le piante, a due passi da una vita fa (2012, storie e ritratti a Cabella Ligure), La prossima Luna (2013, racconto per ragazzi).

Cristina Raddavero – La firma dell’acqua di 95 pp – Puntoacapo Editrice, € 10,00