Risate e prevenzione con il Lions Club Valli Borbera e Spinti.

Due iniziative di rilevanza sociale, promosse dal Lions Club International Borghetto Valli Borbera e Spinti sono in programma per il prossimo fine settimana.

Sabato 2 Aprile alle 21,15, il Salone Maria Regina della Chiesa Nuova Cà del Sole di Serravalle Scrivia, ospita la Compagnia Teatrale I Gobbi che porta in scena una rappresentazione cult nel panorama del teatro dialettale. Si tratta di “Quello Bonanima”, commedia in tre atti di Ugo Palmerini. Con la regia di Kito Gobbi calcano il palcoscenico Giampaolo Lasagna, Gabri Bazzani, Marco Carrea , Emilia Dallafiore, Mauro Olivieri, Elisa Cecchi, Lisetta Sgrò, Luca Roatta. La pièce teatrale racconta l’esilarante storia di una famiglia sconvolta per la dipartita prematura del genero; la moglie Lea, la suocera Albina e la domestica Filomena non riescono a darsi pace nonostante il defunto, un avvocato poco accorto, abbia lasciato la moglie in un mare di debiti. Grazie al suocero Faustino si scoprirà che in realtà tanto “bonanima” il defunto non era. (Foto di scena I Gobbi)

L’ingresso è a offerta e l’intero incasso sarà devoluto all’iniziativa “Porta un disabile in vacanza a Piuzzo”; il Club ha negli anni scorsi curato la ristrutturazione e l’allestimento di quattro camere da due posti letto ciascuna predisposte ad accogliere ragazzi diversamente abili e due camere per gli accompagnatori nella casa vacanze Rifugio Pineta a Piuzzo, in Val Borbera, nel comune di Cabella Ligure, a circa 1000 metri sul livello del mare. La struttura, recentemente ristrutturata offre soggiorni a molti ragazzi disabili, assicurando loro oltre a momenti di svago, un’assistenza adeguata alle esigenze di ognuno di essi.

Come consuetudine il Lions Club dedica impegno alla prevenzione. Ecco che domenica 3 aprile, in occasione della Fiera di San Giuseppe a Persi, frazione di Borghetto Borbera, dalle 9 alle 13 presso la postazione di una ambulanza della Croce Rossa Italiana il Club, avvalendosi di propri soci medici, sotto lo slogan “Legatela al dito”, ha organizzato lo screening del diabete, vale a dire il controllo gratuito della glicemia per la valutazione del rischio diabete. La lotta al diabete è una delle grandi sfide mondiali che il Lions Clubs International propone negli oltre 200 paesi nel mondo in cui è presente, e anche in Val Borbera il Lions scende in piazza per mettersi a disposizione della collettività per migliorare condizioni e qualità della vita diffondendo la cultura della prevenzione.