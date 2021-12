Dieci opere realizzate tra il XVI e il XIX secolo da artisti di livello, fra cui Giovanni Battista Carlone, tutte appartenenti alla Pinacoteca di Voltaggio sono l’argomento del libro “Risplendenti”, edito dalla casa editrice Sagep per raccontare il restauro di questi dieci capolavori della collezione custodita nel convento dei fratti Cappuccini dell’alta Val Lemme, restauro avvenuto tra il 2018 e il 2021. Il volume sarà presentato oggi, 12 dicembre, a Genova alle 16, nella chiesa di Santa Caterina. Il restauro dei dipinti nonché delle sculture in legno, di una corona con pietre colorate, argento sbalzato e cesellato e di un harmonium è stato eseguito dal laboratorio genovese “Martino Oberto Studio opere d’arte dal 1950” e finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo con il progetto “Un Coro per Voltaggio: Arte e Musica in Convento”, sotto la supervisione delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Piemonte e Liguria. Altri fondi sono stati raccolti dal Lions Club Gavi e Colline del Gavi, dal Comune di Voltaggio, dall’associazione L’Arcangelo e dalla Fondazione Cassa Risparmio Alessandria, permettendo lo studio e restauro di quattro dipinti a olio presenti nel presbiterio, nel coro e nelle sale espositive del convento. Curatori del libro sono Luciano Bisio, Elisabetta Ghezzi e Jessica Paparella, esponenti dell’associazione L’Arcangelo, che spiegano: “Gli ottimi risultati ottenuti dall’intera operazione di progettazione ed esecuzione per la salvaguardia e la tutela di un bene culturale che si pone a viva espressione del territorio di Voltaggio, e di cui il presente testo dà conto, dimostrano come il “fare squadra” fra enti pubblici e privati e associazioni, possa dare vita a forme positive di collaborazione a salvaguardia della bellezza del patrimonio storico-ambientale, fondamentale bene comune”.