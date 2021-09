“Ritrovarsi fra i filari del vigneto”: domenica 5 settembre a Lungarola, località di Gavi, si potrà prendere parte a questa originale mostra collettiva organizzata nell’azienda agricola di Massimiliano Bagnasco. L’evento in plein air sarà inaugurato alle 10 e si concluderà alle 18. Gli artisti invitati sono Andrea Esposito, Carlo Ivaldi, Patrizia Da Re, Giovanna Gualco, Marika Damo, Veronique Torrigiani, Marialaura Canaparo, Alberto Rebora, Marianna Berruti, Umberto Carollo, Roberto Valente, Monica Capello. “L’iniziativa – raccontano Lucia Gastaldo, titolare dell’azienda insieme al marito Massimiliano – nasce da un Ritrovarsi. Non a caso il titolo della collettiva. Dopo circa trent’anni ho rivisto i miei compagni dell’istituto statale d’arte di Acqui Terme. Ricordi meravigliosi ci accomunano, qualche ruga in più ci accompagna ma sempre con la stessa passione. Ancora una volta la pittura ci ha uniti e abbiamo quindi deciso di utilizzare uno spazio all’aperto per esporre le nostre opere. Il vigneto di proprietà di mio marito ci sembrava il luogo migliore: filari rigogliosi e grappoli dorati faranno da sfondo al mio sogno. Tutto ciò grazie ai tanti artisti, compagni di studi che arriveranno da varie parti del Piemonte, ma anche locali, che mi aiuteranno nella realizzazione di questo evento”. L’ingresso sarà a offerta.