Rocchetta Ligure. In mostra “Carte di famiglia” dall’archivio Lazagna

Si intitola “Carte di famiglia”, la mostra che apre la stagione degli eventi in calendario nel corso dell’estate a Rocchetta Ligure, nel secentesco Palazzo Spinola, sede del Museo della Resistenza e della vita sociale in val Borbera.

In esposizione documenti e cimeli dall’archivio di Giambattista Lazagna, il partigiano “Carlo” che, durante la lotta di Liberazione combatté il nazifascismo sui monti dell’Appennino Ligure-Piemontese. Nato, nel 1923 in una famiglia dell’alta borghesia con ampie tracce di nobiltà, Giambattista Lazagna, di professione avvocato, si schierò sempre dalla parte dei deboli, pagando in prima persona il prezzo per non aver voluto sottostare alle regole non scritte dell’ipocrisia che domina il mondo.

A dieci anni dalla sua scomparsa il Museo a lui intitolato, dedica la narrazione di questa famiglia che ha fatto la storia e, le cui orme portano dall’ Africa, attraverso i Paesi del Mediterraneo, fino all’America.

Ad accompagnare i visitatori in questo viaggio saranno il fratello, Pietro Lazagna, la scrittrice Chiara Dogliotti, Alessio Parisi, direttore del museo, Daniele Borioli, presidente dell’Associazione Memoria della Benedicta.

L’appuntamento è per oggi, sabato 3 giugno, alle 16.30.