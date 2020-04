Nel weekend i carabinieri della Compagnia di Tortona hanno continuato ad eseguire servizi preventivi sia per limitare la diffusione del coronavirus, sia per garantire la sicurezza pubblica.

Due le persone denunciate: A.G., 60 anni, dipendente pubblico di Tortona, deve rispondere di furto. E’ stato sorpreso mentre metteva nel bagagliaio della propria auto cartelli stradali indicanti il divieto di sosta vicino al Comando di polizia municipale. All’interno c’era inoltre un estintore risultato rubato nel parcheggio di un’officina di Viguzzolo. L’uomo, multato per aver violato le misure di contenimento del coronavirus, si è giustificato dicendo che gli servivano soldi da mandare alla sua fidanzata all’estero per permetterle l’ingresso in Italia.

Denunciato anche V.G., 45 anni, di Alluvioni Piovera. Dopo l’intervento di diverse pattuglie dell’Arma, allertate da alcuni cittadini che segnalavano una rissa in atto tra una decina di persone – che si sono tutte allontanate prima dell’arrivo dei militari -, ha affrontato i carabinieri con atteggiamento intimidatorio, minacciandoli per impedire loro di compiere gli atti d’ufficio.