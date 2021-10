S.O.S Terra. Salviamo il pianeta seguendo le parole di Papa Francesco.

“Laudato si’, Enciclica tra ecologia e antropologia” è il titolo scelto dall’Associazione culturale “La Frascheta” per un incontro ispirato dalle parole di Papa Francesco sul tema della salvaguardia dell’ambiente.

Prendendo spunto dal “Cantico delle creature”, scritto dal Santo di Assisi, il Papa ha elaborato un documento di alto valore, nel quale il tema ambientale si connette a quello della giustizia sociale, per porre una questione che è ormai sotto gli occhi di tutti gli abitanti del nostro pianeta, cioè quello del “tutto è connesso”. Il Pontefice ci accompagna in una nuova visione di ecologia per invitarci a considerare che sulla Terra ogni nostra azione influisce su tutto il resto del sistema e pertanto siamo tutti corresponsabili della sofferenza del pianeta.

Nel corso dell’evento i contenuti dell’Enciclica saranno affrontati da Domenico Agasso, giornalista vaticanista de “La Stampa”e coordinatore di Vatican Insider, il sito indipendente di informazione sulla Santa Sede e la Chiesa cattolica, in una conversazione con Luca Rolandi, giornalista di origini pozzolesi. A loro farà seguito la testimonianza di Paola Rivaro, docente associato dell’Università di Genova e ricercatrice per il Programma Nazionale di ricerche in Antartide, che racconterà della sua esperienza nello studio degli effetti dell’inquinamento globale che la impegna per alcuni mesi all’anno al Polo Sud. Ci sarà, infine, il contributo di Domenico Ravetti, consigliere regionale, che porrà l’accento sulle iniziative della politica a tutela dell’ambiente. “Siamo particolarmente felici di poter ospitare un gruppo di relatori così qualificati– commenta il Presidente dell’Associazione Annalisa Micone– L’argomento che verrà affrontato nel corso della serata è di estrema attualità, non soltanto per gli aspetti legati ai cambiamenti climatici, ma soprattutto per quelli legati alla necessità di intervenire sulle disuguaglianze per dirigerci verso una nuova economia più solidale, sostenibile ed inclusiva”.

Appuntamento a Pozzolo Formigaro, nella chiesa di San Martino, giovedì 21 ottobre alle 21. Ingresso libero con green pass.

(Ph.greenbiz.it)