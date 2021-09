Sale: ciclista muore dopo lo scontro con una moto

Un pensionato di 86 anni, Giorgio Padovese, residente a Sale, è morto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 settembre, dopo lo scontro con una moto a tre ruote Yamaha avvenuto in via Matteotti, poco distante da casa sua.

E’ intervenuto il 118, sia con l’ambulanza sia con l’elisoccorso, ma purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Ferito anche l’uomo alla guida della moto, Gianluca Fiscaletti, 59 anni, anche lui residente a Sale: è stato trasportato all’ospedale di Alessandria, ma le sue condizioni non sono gravi.

Al momento dell’incidente stava percorrendo via Matteotti in direzione opposta rispetto a quella da cui proveniva Padovese. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia stradale di Tortona che hanno eseguito i rilievi.