Samuele Parodi, un serravallese laureato in Lingue

Complimenti a Samuele Parodi, neolaureato in lingue e culture moderne presso l’università di Pavia con 110 e lode. Il giovane di Serravalle Scrivia, ex alunno del liceo linguistico di Novi Ligure, ha studiato russo e spagnolo e ha partecipato a un Erasmus di tre mesi a Mosca come madrelingua italiana.

Pochi giorni fa ha discusso una tesi scritta in russo sulla scultura propagandistica sovietica degli anni 30.