San Cristoforo punta a ottenere il contributo massimo di 14 mila euro in premi tecnologici, per sostenere la trasformazione del Comune in una piccola smart city nell’ambito del progetto sostenuto dalla società Eolo denominato “Missione Comune”. L’iniziativa, alla quale hanno già aderito con successo diverse amministrazioni comunali locali negli anni scorsi, prevede tra le novità strumenti per la didattica online e lo smart working. “Da ora e per i prossimi quattro mesi – spiegano da Eolo -, i cittadini e sostenitori potranno aiutare San Cristoforo ad aggiudicarsi il contributo massimo di 14 mila euro in premi tecnologici, adatti a supportare la trasformazione del comune in una piccola smart city: basterà seguire le indicazioni presenti sul sito della piattaforma per supportare il comune scelto attraverso vere e proprie “Missioni social””. Le missioni sono molte e diverse fra loro, possono variare dal pubblicare una foto della postazione di smart working al condividere la serie tv o il film che si sta guardando per intrattenimento.

Ogni quindici giorni, a inizio e metà mese, le missioni cambiano e ne vengono pubblicate di nuove. Una volta passati quattro mesi dall’estrazione, ogni Comune potrà scegliere i premi che preferisce, in base ai punti che ha ottenuto grazie ai sostenitori: una connettività omaggio per due anni, webcam per la sicurezza, access point per connettere le aree del paese o soluzioni per l’istruzione e la municipalità. Anche Voltaggio ha partecipato con successo: nel 2019, grazie all’impegno dei cittadini erano stati raccolti 21220 punti pari a un valore di quasi 11 mila euro, che hanno permesso l’installazione di una connessione negli gli uffici comunali, uno smartphone per le emergenze, le telecamere per espandere la sorveglianza in punti strategici del paese e gli access point per attivarle, nonché un tablet per la gestione rapida dell’App del Comune.