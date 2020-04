La classe 3^ B ha aiutato la Croce Rossa, loro invece si sono rivolti all’ospedale: sono gli alunni della classe 3^ C della scuola media “Cornelio De Simoni” di Gavi. Insieme ai loro genitori, hanno deciso di donare i 414 euro, precedentemente raccolti per la gita scolastica dei propri figli, all’ospedale San Giacomo di Novi Ligure, da più di un mese nell’occhio del ciclone per via del coronavirus come tutti gli ospedali italiani. “L’iniziativa – spiegano i genitori – è proprio dei nostri figli, che guardano impotenti le notizie televisive e ascoltano i discorsi di noi genitori e ancora navigano su internet apprendono notizie sul “covid 19”. Alcuni di loro vedono uscire i genitori che lavorano in prima linea o che devono contribuire con il loro apporto lavorativo all’emergenza. E’ per loro un momento surreale, ma con la loro spontaneità e spirito di corpo, rimasto comunque nonostante la lontananza dalla scuola e dagli amici, ci hanno spinto ad aiutare chi, in questo momento, ha bisogno”.

La gita è stata ovviamente annullata a causa della pandemia e i soldi devoluti al San Giacomo, ricordano ancora i genitori, sono “una goccia in questo mare di sofferenza, con la speranza che l’ospedale del nostro territorio, con la nostra donazione possa aiutare ancor più i nostri conterranei, quelli che in questo momento sono più sfortunati di noi. C’è chi ha perso dei cari, chi degli amici ma l’iniziativa dei nostri figli che hanno avuto l’idea di donare in favore dell’ospedale, ci fa ben sperare che le nuove generazioni stiano crescendo con spirito di solidarietà comune che ci aiuterà a riprendere il cammino verso un mondo ancor più sano di principi e di ideali buoni per una ripresa ancor più prosperosa”.