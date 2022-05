Scuole elementari: un fine settimana con la Mostra d’arte infantile

Torna oggi, 28 maggio, e domani, la Mostra d’arte infantile nella scuola elementare di Gavi. Descrive l’iniziativa la professoressa Alessandra Lorenzo: “Due parole legate non solo da una rima perfetta, ma anche da una simbologia che non ha bisogno di libri per essere spiegata nè di maestri per essere rappresentata.

Il più puro tra i messaggi che ci arrivano agli occhi è proprio la natura a fornircelo.

L’essere umano sin dal primo giorno di vita riceve questi stimoli visivi che formano la base

fondamentale di un bagaglio artistico culturale che andrà via via sviluppando anche inconsciamente lungo tutto l’arco della propria esistenza.

Il fiore ed i colori, connessi al mondo degli affetti, si caricano di una più incisiva componente sentimentale, veri e propri messaggeri del cuore, senza ricorrere all’uso delle parole, diventando un modo per comunicare particolari stati d’animo: gioia, amicizia, stima, riconoscenza, fedeltà, dolore, malinconia, tristezza, fiducia e soprattutto amore.

Quest’anno la 27^ Mostra d’Arte Infantile “Gavi in fiore” mette in evidenza tutti questi

aspetti che il nostro splendido territorio offre come spunto agli occhi ed alla sensibilità dei

bambini a contrasto delle ben più tristi visioni che la recente storia ci sta fornendo.

Il disegno ha permesso di definire il rapporto con gli elementi percepiti e astratti e favorito processi esplorativi, creativi e di conoscenza, aprendo la strada all’acquisizione di una

nuova sensibilità. Non ci si dimentichi inoltre che il disegno possiede una doppia valenza

sia comunicativa che conoscitiva: il bambino comunica con se stesso arricchendo il proprio

sapere ed allo stesso tempo ci comunica quello che conosce e che prova nel profondo.

Un ambiente stimolante come il nostro territorio e la corretta importanza che la Scuola Elementare attribuisce all’attività grafica ed all’Educazione all’Immagine, diventano sostegno agli sforzi dei bambini stessi di entrare in comunicazione con gli adulti.

Desidero ringraziare chi ha creduto e continua a credere nel progetto artistico, nei bambini

entusiasti della materia, nei genitori stupiti dai loro figli, nella sinergia che pervade il lavoro

delle maestre, nella lungimiranza della Dirigenza Scolastica, nella collaborazione logistica

dei bidelli, uno speciale ringraziamento al Comune di Gavi che rende possibile tutto ciò e

un grazie di cuore a mia madre Amalia con la quale ho fondato il Laboratorio di Educazione

Artistica 27 anni fa e che continua ad essere mia fonte d’ispirazione ed esempio”.