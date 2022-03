Sei giorni di Enduro: multati gli organizzatori.

Tra il 30 agosto e il 4 settembre 2021 in valle Staffora, in val Curone e in val Grue, si è disputata la “Sei Giorni Internazionale di Enduro”.

Le associazioni di tutela ambientale riunite nel Forum Sentieri Vivi 4P, al termine della competizione avevano diffuso diversi rapporti, esprimendo un giudizio fortemente critico sui modi in cui si era svolta la gara e sugli effetti che ne erano derivati. Si era evidenziato che, sotto diversi profili, non risultavano rispettate le prescrizioni della legge regionale in materia di ambiente che regola la concessione di autorizzazioni per gare di fuoristrada a motore.

Le associazioni avevano ragione. I carabinieri forestali hanno effettuato verifiche sullo svolgimento della manifestazione e sanzionato gli organizzatori che hanno pagato una multa salata.

“Il fatto che a posteriori siano state riconosciute le nostre ragioni – dicono gli ambientalisti – non diminuisce la nostra amarezza per quanto accaduto e le nostre preoccupazioni per il futuro”.

