Ci sono i soldi per sistemare e migliorare il sentiero del Neirone. Per il percorso situato nella valle omonima, alle spalle della collina del Forte di Gavi, il Comune ha ottenuto un contributo di 80 mila euro di fondi europei dal Gal Giarolo di Stazzano. L’amministrazione comunale aggiungerà altri 8 mila euro. La notizia è stata data dal sindaco, Carlo Massa, durante il Consiglio comunale del 22 dicembre. Con le somme a disposizione potrà essere messo in pratica il progetto dell’architetto Simona Ilario di Ovada. Previsto per cominciare l’accatastamento del tracciato che potrà così essere inserito nelle mappe dei sentieri provinciali. Il sentiero sarà poi ampliato con altri percorsi verso il Forte e le grotte dei contadini eremiti.

Per attraversare il Neirone saranno installati piccoli blocchi di pietra utilizzabili quando il torrente non è in piena. Per le due passerelle distrutte o danneggiate dall’alluvione del 2014 il Comune dovrà cercare fondi altro poiché il bando del Gal Giarolo non prevedeva di finanziare questo tipo di opere. Il progetto finanziato permetterà anche di migliorare l’utilizzo della Riserva del Neirone, istituita nel 2009 dalla Regione e gestita dalle Aree protette dell’Appennino Piemontese ma mai abbastanza valorizzata