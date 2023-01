È stato inaugurato oggi il nuovo IAT di Serravalle Scrivia, ospitato all’interno del McArthurGlen Serravalle Designer Outlet. Il primo nuovo ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica dell’anno va ad aggiungersi alla rete già presente sul territorio piemontese, creata per fornire ai turisti materiale promozionale e informazioni di dettaglio per promuovere tutta l’offerta turistica del Piemonte in collaborazione con le Agenzie Turistiche Locali, con Visit Piemonte e con

Regione Piemonte. Per il territorio della provincia di Alessandria questo ulteriore servizio va ad aggiungersi a quello aperto a Tortona poche settimane fa, a sottolineare l’importanza strategica degli avamposti di comunicazione diretta con il pubblico: la sua gestione sarà direttamente seguita dall’ATL Alexala, che allaga così la sua rete presìdi turistici.

«In Piemonte l’ottima qualità del servizio di accoglienza turistica è in gran parte compito e merito della presenza degli IAT e della professionalità del personale – sottolinea

l’Assessore regionale alla Cultura, Commercio e Turismo, Vittoria Poggio -. Anche la capillarità di questi presìdi di informazione e la loro presenza nei punti strategici è fondamentale, perchè nel rapporto diretto con il visitatore è possibile trasmettere sia il messaggio strettamente informativo sulla specifica area, sia i valori generali del prodotto turistico piemontese. Con il nuovo IAT che abbiamo inaugurato oggi, tra l’altro inserito in un contesto di tutto rispetto come il McArthurGlen Serravalle Designer Outlet, la nostra regione si arricchisce di un ulteriore importante “biglietto da visita” attraverso cui invitare gli ospiti a scoprire l’intero territorio». «Siamo felici che il valore degli IAT sul nostro territorio continui a crescere in maniera significativa, e accogliamo con soddisfazione la scelta di situare qui il secondo IAT regionale dopo quello di Caselle», commenta Roberto Cava, presidente di Alexala. «La posizione strategica di questo punto, all’interno del McArthurGlen Serravalle Designer Outlet, promette di essere cruciale nei rapporti con i turisti internazionali, che da sempre frequentano numerosi questo luogo per il loro shopping: siamo certi che un ufficio di informazione e accoglienza turistica in uno snodo così importante possa fare una grande differenza».