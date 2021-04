Serravalle Scrivia celebra l’Earth Day con una straordinaria storia

Dal 1970, ogni 22 aprile si celebra l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra l’evento green più partecipato al mondo che coinvolge oltre un miliardo di persone. Una giornata per farci riflettere su come siamo riusciti a distruggere il nostro Pianeta e come ancora oggi non siamo in grado di proteggerlo; nonostante alcune nazioni ci provino altre antepongono il profitto e questo genera catastrofi che sono sotto gli occhi di tutti. Ogni anno la Giornata Mondiale della Terra affronta un problema climatico diverso, quest’anno il tema è Restore our Earth, ” Ripristinare il nostro Pianeta”, per farlo è importante coinvolgere i giovanissimi. e, a sensibilizzare i bambini sulle tematiche ambientali, ci prova la Biblioteca “R. Allegri” di Serravalle Scrivia che anche quest’anno, pur nelle difficoltà e nell’impossibilità di incontrarsi, rispetta il tradizionale appuntamento con l’Earth Day, e lo fa raccontando la straordinaria storia, ispirata ai fatti realmente accaduti, in “Julia e la sequoia”.

Nel 1977 Julia Butterfly Hill, a soli 23 anni, riuscì a impedire il taglio di una grande foresta di sequoie nel Nord della Californi, rimanendo per 738 giorni abbarbicata a 55 metri d’altezza tra rami di una sequoia. Questa storia, liberamente ispirata a quella vicenda, ha per protagonista una bambina altrettanto coraggiosa e determinata: la piccola Julia, che con l’aiuto dei suoi amici a due e quattro zampe riesca a salvare l’amata sequoia. Un messaggio di speranza rivolto a tutti i bambini e a tutte le bambine, futuri custodi del pianeta.

L’evento, dedicato ai bimbi da 6 anni in su, si terrà venerdì 23 aprile, alle 17, su Zoom. Sarà anche presente sul sito di Eart Day Italia (www.earthdayitalia.org) con cui la biblioteca collabora da anni.

Partecipare è molto facile:

1 Scarica Zoom : l’app, oltre a essere disponibile su smart phone e tablet, è accessibile anche da PC e Mac attraverso la sua pagina ufficiale. I passaggi da seguire per iscriversi a Zoom sono davvero semplici: ci si può registrare inserendo un indirizzo email valido e una password o, in alternativa, accedere attraverso Google e Facebook. Scrivi poi una mail a [email protected] Il giorno prima dell’incontro riceverai una mail di risposta con il link e l’ID per partecipare.

Per informazioni telefonare Tel. 0143/633627- 634166