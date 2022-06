Sono aperti dalle 7 i seggi a Serravalle Scrivia e Carrosio per l’elezione del sindaco e del nuovo Consiglio comunale. Nell’importante centro del Novese gli oltre 4 mila elettori devono scegliere se confermare la maggioranza uscente o cambiare la guida del Comune. Tre le liste. L’amministrazione uscente propone come candidato sindaco Gianfranco Pinzone, 72 anni, alla guida della lista “La forza del buonsenso”. Candidati al Consiglio sono Alberto Carbone, Antonino Bailo, Marina Carrega, Daniela Zino, Doselì Ferrando, Sergio Marchesotti, Arianna Borgoglio, Letizia Simoni, Ivana Denegri. Uno degli sfidanti è Luca Biagioni, 38 anni, con la lista “RinnoviAmo Serravalle”, composta da Marianna Bagnasco, Walter Zerbo, Silvia Collini, Anna Maria Massone, Marianna Bagnasco, Cristiana Vacchina, Maurizio Gemme, Armando Pallavicini, Giuseppe Sciuto, Gianbattistina Romagnollo. Il terzo contendente è Marcello Bocca, 51 anni, alla guida di “RiparTiAmo Serravalle”, che propone i seguenti nomi: Simone Carosella, Elisa Spigolon, Gaetano “Giorgio” Franchina, Alessandro Corrias, Massimo Bagnasco, Alessandra Arecco, Rosario Sestito, Shaira Basile, Tiziana Turri. Anche a Carrosio tre liste. La maggioranza propone l’assessore uscente Corrado Guglielmino a capo della lista “Per Carrosio”. Con lui Valerio Cassano, Emanuele Persegona, vicesindaco, Barbara Musso, Marco Rizzon, Alessandro Traverso, Sacha Iacopo Ruben Traverso, Sonia Maria Traverso. Giovanni Battista “Gianni” Traverso, 56 anni, si candida a sindaco con “Alternativa civica”. I nomi della lista sono: Virgilia Sessarego, Massimo Campora, Ines Guglielmino, Luca Rebora, Fausto Dameri, Mirco Paganetto, Monica Maruffo. Fabio Petrucci, 60 anni, infine, è il candidato alla carica di primo cittadino per “Guardiamo avanti” con Antonella Odino, Claudio Ferretti, Davide Romanelli, Francesca Marchelli, Marino Riva, Simone Calogero, Valeria Vera Garcia. Urne aperte fino alle 23 anche per i referendum sulla giustizia. Si vota solo oggi.