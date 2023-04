Serravalle Scrivia chiude i festeggiamenti per il 78° anniversario della Liberazione domani, 25 aprile, con il terzo Concerto della Liberazione, organizzato dall’Anpi presso l’anfiteatro del Parco Ragazzi della Benedicta (ex Villa Caffarena). Il gruppo valdostano L’Orage si esibirà alle 16,30 nello spettacolo “Lo Guidano le Stelle” (Cantar Fenoglio). Alberto Visconti, Rémy e Vincent Boniface sono il trio che costituisce la base e il motore artistico del gruppo valdostano L’Orage. Al loro attivo 5 album di canzoni originali più un EP dedicato ai canti Partigiani. Vantano la collaborazione con Francesco De Gregori nei tour del 2013 e del 2015. Proseguono nella valorizzazione del repertorio musicale tradizionale, base espressiva della famiglia Boniface (Trouveur Valdotén). L’Orage ama definire la propria musica “il rock delle montagne”, in omaggio alle radici valdostane della band. E’ in realtà un punto di fusione equilibrato tra il mondo folk, quello della canzone d’autore e quello del rock. Nato nel 2009 dalla collaborazione tra il cantautore Alberto Visconti e i fratelli Rémy e Vincent Boniface, L’Orage è diventato in breve tempo uno dei gruppi valdostani più rappresentativi. Dal successo del videoclip “Come una festa” estratto dal loro primo album omonimo, al pubblico sempre più numeroso a tutti i concerti fino ad arrivare al trionfo a Musicultura 2012. Nel 2020, durante la pandemia Covid, lavorano ad una raccolta di brani sulla Resistenza Partigiana che pubblicano nel 2021 sulla piattaforma YouTube sotto forma di EP dal titolo “Lo guidano le stelle”. E’ questa, ricordano dal Comune, la proposta musicale che il gruppo presenterà a Serravalle, un progetto che include alcuni brani ispirati a Beppe Fenoglio e che contribuiranno ad arricchire il percorso di iniziative dedicate allo scrittore che la Biblioteca ed Anpi intendono portare avanti nei prossimi mesi. Sempre domani, alle 10,30 la partenza del corteo da Piazza II Risorgimento diretto al Mausoleo dei Martiri nel cimitero “Vecchio”: verrà deposta una corona commemorativa seguita dall’orazione storica del professor Ennio Morgavi. Il corteo verrà accompagnato dal Corpo Musicale Pippo Bagnasco.