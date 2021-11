Serravalle Scrivia illumina il Natale

Immaginiamo che il decalogo dettato da Bruxelles in tema di riferimenti di genere, etnia e religione sia in vigore, quanto del nostro lessico dovremmo mutare? I mercatini di Natale, si chiameranno mercatini delle feste di fine anno. Le luci di Natale, luci di fine anno. I regali di Natale, regali di fine anno. Per l’albero di Natale come la mettiamo? E che dire delle letterine che tanti bimbi inviano a Babbo Natale? Anche Charles Dickens dovrà cambiare il titolo al suo “Canto di Natale”?

Per ora la parola Natale la possiamo ancora utilizzare. Ecco quindi cosa accadrà a Serravalle Scrivia. L’appuntamento è per mercoledì 8 dicembre, quando in paese si vivrà una giornata tutta natalizia, dal titolo “Illuminiamo il Natale”. Il programma, ricco di iniziative sparse nelle piazze e nelle vie del centro inizierà fin dal mattino in Piazza Vittorio Veneto, dal mattino e per tutta la giornata, con il Mercatino di Natale.

Babbo Natale e il suo Elfo arriveranno in Piazza Paolo Bosio, alle 14.30, dove accoglieranno i bambini con musica, simpatiche attività e la “Posta di Babbo Natale”.

Dalle 15.30 un’ occasione di rara suggestione e valore artistico grazie allo spettacolo teatrale dedicato alle Fiabe di Natale con Ombretta Zaglio, rinomata attrice teatrale che ha dedicato la sua vita allo studio e all’interpretazione della fiaba tradizionale. Un evento da non perdere, per i bambini ma anche per gli adulti, che culminerà con l’accensione del grande Albero di Natale. Durante tutto il pomeriggio in Piazza Paolo Bosio tante golosità natalizie preparate dalla Pro Loco, dagli Alpini e dalla Croce Rossa.

Le vie del centro saranno animate dagli spettacoli di giocoleria a cura dei “Soleone” del Thabarwa Cente EU.

Tutta la cittadinanza è invitata a mettere luci natalizie alla propria finestra e al proprio balcone per contribuire ad illuminare il Natale di Serravalle.

Anche i commercianti, quest’anno, hanno voluto contribuire a questa atmosfera di entusiasmo e rinascita, con un presepe diffuso lungo le vie. I tradizionali personaggi, realizzati con sagome di forex, saranno disposti davanti agli esercizi che hanno aderito all’iniziativa, per riempire di atmosfera natalizia le vie del centro. Ci saranno anche delle figure itineranti, quelle dei Re Magi, che concluderanno il loro percorso a Natale nella Chiesa Parrocchiale e accompagneranno poi, durante la festa dell’Epifania, un evento dedicato ai bambini dalla Parrocchia, presso la Chiesa Maria Regina di Ca’ del Sole.

L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione comunale di Serravalle Scrivia e coordinato di concerto dagli Uffici Comunali e dalla Biblioteca “Roberto Allegri”, con la preziosa collaborazione dell’associazionismo locale e del Distretto Commerciale del Novese.