Serravalle Scrivia: “L’amor pe’ i peccatori”. L’attualità di Dante a 700 anni dalla morte.

Si concluderà venerdì 17 dicembre, alle 21, il ciclo di incontri che la Biblioteca comunale “Roberto Allegri” di Serravalle Scrivia ha dedicato a Dante, nel settimo centenario dalla sua scomparsa.

L’evento dal titolo “L’amor pe’ i peccatori” vuole analizzarne l’attualità di pensiero attraverso la proiezione dell’omonimo film prodotto dal Comune di Pasturana e già ammesso, la scorsa primavera, al premio patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali Il maggio dei libri.

Si tratta di «Un vero e proprio esperimento sociale tradotto in un’intervista collettiva che – come precisa il sociologo Maurizio Scordino, responsabile del progetto – si presenta con toni assai leggeri e accessibili a tutti, nonostante sia stato rigorosamente organizzato sul piano scientifico da Alessia Carrea, che ne introdurrà la proiezione».

Nella proiezione, le cui riprese e il montaggio sono del webmaster serravallese Sergio Adreani, un campione rappresentativo di persone: selezionato per sesso, età e scolarizzazione, si confronta sugli episodi più noti della Divina Commedia, dimostrando, come spiega il direttore della biblioteca Marcus Risso «L’incredibile contemporaneità di un dibattito tutt’altro che concluso. Si tratterà di un’operazione – prosegue Risso – nella quale i necessari momenti di alta esegesi su quanto di contemporaneo possa essere ancora oggi attribuibile al “Padre della letteratura italiana”, saranno fruibili da chiunque, grazie alla straordinaria capacità divulgativa della professoressa Lucina Alice (classicista e docente presso il liceo “Amaldi” di Novi Ligure n.d.r.), alla quale abbiamo affidato il commento critico del lavoro proposto agli spettatori. Compresi quelli, speriamo pochi – sorride Risso – che non hanno mai letto Dante».

La partecipazione all’evento è a entrata libera, ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà necessario esibire la certificazione verde Covid 19 (Green Pass). Come da Normativa ultima, per le Biblioteche, in zona bianca e gialla non è necessario il possesso del Super Green Pass.