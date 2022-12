Serravalle Scrivia. Chieketè Onlife: storie, aneddoti, immagini. Memoria di un paese. 

È uscito in lireria il terzo volume della collana editoriale di Chieketè, l’Associazione Storico culturale serravallese.

Il titolo è “Chieketè Onlife”, un volume ricco di contenuti e suggestive immagini. Propone più di ottanta articoli: biografie, piccoli saggi storici, racconti, memorie, vivaci descrizioni di vie e scorci del paese, analisi dei beni architettonici e artistici di Serravalle.

Ma è soprattutto una corposa antologia (200 pagine di grande formato) di quanto è stato pubblicato in rete. Un viaggio in un vasto lavoro di ricerca e riscoperta che ha appassionato non solo decine di autori, ma ha anche suscitato un vasto interesse tra le migliaia di visitatori che ogni mese frequentano il sito che si sta ormai caratterizzando come un contenitore culturale non solo serravallese ma dell’Oltregiogo.

L’Associazione Chieketè è nata nel novembre 2020, nei giorni del lockdown, con l’ambizione di riscoprire la storia, le tradizioni, i valori ambientali e artistici di Serravalle e della Valle Scrivia. Ha utilizzato per la propria attività un sito internet composto da una enciclopedia, un dizionario biografico, un “Vocabolario serravallese-italiano”, una apposita sezione dedicata ai racconti, alle poesie, alle testimonianze. In meno di due anni di lavoro il sito ha proposto quasi 1.000 articoli frutto del lavoro di una rete che conta più di 60 autori e collaboratori.

“Pensavo di dover restare alla guida di Chieketè solo per pochi mesi – dice il Presidente dell’Associazione Walter Ansaldi – ero convinto che questo nostro tentativo avrebbe faticato a continuare nel tempo e ad affermarsi. E invece piano piano sono aumentati i collaboratori, e con loro i temi che hanno “affollato” la nostra enciclopedia. Insieme abbiamo scoperto storie, edifici, luoghi, personaggi dimenticati, e abbiamo ritrovato una Serravalle molto più ricca di quanto solitamente si immagini. Chieketè Onlife è, insieme, un punto di arrivo e di partenza: chiude una fase della nostra Associazione, e del nostro sito, per aprirne un’altra orientata ad ampliare confini e interessi. Ma per questo ci sarà bisogno di nuove collaborazioni e di una nuova struttura organizzativa”.

Chieketè Onlife verrà presentato al pubblico mercoledì 21 dicembre alle 17 nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Martiri della Benedicta” via San Rocco 1 a Serravalle Scrivia. Introdurrà la discussione il sindaco Luca Biagioni. Organizzano il Comune di Serravalle Scrivia, la Biblioteca “Roberto Allegri e l’Associazione storico-culturale Chieketè.