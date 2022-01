Servizio civile: 47 posti disponibili nei 7 progetti sul territorio

Sono 47 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di Servizio Civile Universale nei progetti presentati dal Comune di Tortona insieme agli enti partner: Cisa, Diocesi, Comuni di Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, Arquata Scrivia, Unione Basso Grue-Curone.

Si può scegliere di prestare servizio per 12 mesi (circa 25 ore settimanali per un totale di 1.145 ore annue) in una delle sedi indicate nei progetti in ambito assistenziale, educativo o culturale. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale un contratto che fissa a 444,30 euro l’assegno mensile per lo svolgimento del servizio.

La maggior parte dei posti disponibili sono all’interno dei servizi educativi: 19 a Tortona, 1 a Pontecurone, 2 a Castelnuovo e 1 ad Arquata per un totale di 23 posti. I progetti assistenziali saranno realizzati alla casa di riposo Cora Kennedy Sada di via Barabino, a Tortona (4 posti), all’rsa di Castelnuovo (2 posti) e all’rsa di Pontecurone (2 posti). Tre i progetti in ambito culturale e in questo caso i giovani potranno scegliere di prestare servizio nelle sedi di Arquata (4 posti) tra Biblioteca e ufficio Politiche sociali; le sedi di Tortona (8 posti) tra Museo-Teatro Civico e Biblioteca; le sedi del Museo Diocesano (1 posto) e dei musei del Pellizza da Volpedo (1 posto). Infine sono previsti altri due posti all’ufficio Politiche giovanili di Tortona nell’ambito del bando sperimentale sul Servizio civile digitale.

Per scegliere il progetto e la sede in cui realizzarlo si può consultare il sito del Comune di Tortona. La scadenza di presentazione della domanda, da effettuare solo online con le credenziali Spid, è fissata al 26 gennaio entro le 14.

Informazioni sul bando e sulla compilazione della domanda online all’ufficio Politiche giovanili del Comune di Tortona (0131.864249).