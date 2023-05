Parte da Bosco Marengo la nuova edizione del Festival Settimane Musicali Internazionali con un concerto in programma domani, 27 maggio, alle 21 nel complesso monumentale di Santa Croce. La manifestazione, ideata dall’associazione musica&cultura Pentagramma, proporrà l’esibizione dell’Orchestra Paganini di Genova, composta da giovani talentuosi musicisti tutti under 35 e diretta dal Maestro Vittorio Marchese. I musicisti genovesi suoneranno musiche di Bach e Mozart e precisamente il Concerto di Bach “Piano Concerto n.1”, con la pianista Moira Michelini, e il concerto di Mozart “Piano Concerto K503”, con Gianluca Faragli, direttore artistico del festival, al pianoforte. Oltre all’evento inaugurale, nella rassegna sono in programma altri 16 concerti tra recital pianistici e formazioni da camera che si svolgeranno ad Arquata Scrivia, Carrosio, Castelletto d’Orba, Francavilla Bisio, Parodi Ligure, San Cristoforo, Voltaggio e Novi Ligure. Anche quest’anno, accanto al calendario dei concerti, ci sarà il concorso pianistico internazionale “Oltregiogo Piano Competition”, giunto alla seconda edizione, che si terrà a novembre nel Teatro Civico di Gavi. Il progetto si realizza anche grazie al contributo dei sostenitori locali, il patrocinio dei comuni ospitanti, della Regione e della Provincia e dell’Associazione Oltregiogo e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione CRT oltre a quello del Ministero della Cultura, essendo il progetto inserito tra quelli del Fondo Unico dello Spettacolo per il triennio 2022/2024. Continua la raccolta fondi a favore della Lega per la lotta ai tumori (LILT).