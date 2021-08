Sfonda la vetrina di un negozio; fermato dai carabinieri.

I carabinieri di Tortona, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Volpedo e Viguzzolo, hanno denunciato in stato di libertà un 28enne marocchino per danneggiamento aggravato. L’uomo dopo essere stato allontanato da un esercizio commerciale, perché infastidiva la clientela con comportamenti incivili, ha infranto una vetrina del negozio scagliandovi contro uno sgabello in ferro. I carabinieri, giunti sul posto e acquisite le informazioni preliminari, hanno rintracciato l’extracomunitario, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

I carabinieri della Stazione di Pontecurone, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti un 21enne, responsabile di un incidente a Castelnuovo Scrivia, all’altezza del cavalcavia autostradale della S.P.95. Il giovane, alla guida della propria autovettura, con a bordo due amiche, ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di autonomamente dalla sede stradale. Soccorso e condotto presso l’Ospedale di Novi Ligure, è stato sottoposto a test alcolemico e tossicologico, risultando positivo alla cannabis.