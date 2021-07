Si ribalta un furgone sulla strada di Pobbio. Tutti illesi gli occupanti.

Incredibile incidente nel comprensorio comunale di Cabella ligure, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti del veicolo.

Tre giovani operai di una ditta edile, dopo aver concluso la manutenzione di un tetto in frazione Pobbio, hanno smontato i ponteggi e li hanno caricati sul mezzo della ditta.

Dopo aver percorso circa sei chilometri, tutti in discesa, per raggiungere la provinciale 140 della Val Borbera, che li avrebbe condotti in bassa Valle verso le loro abitazioni, all’altezza dell’abitato di Casella, ad una curva, i freni hanno ceduto probabilmente a causa del peso, così il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

L’impatto è stato così forte che la ruota anteriore è scoppiata lasciando il cerchione, nudo, che ha addirittura scalfito l’asfalto. Il furgone si è ribaltato ma, fortunatamente i tre ragazzi non hanno riportato nessuna ferita, solo un grandissimo spavento.

Domani una gru dovrà rimuovere il mezzo . In questi casi, come si dice, poteva essere una tragedia, invece “tutto bene, quel che finisce bene”…