Sistemazione strade: adesso è la volta di via Crispi

Continua l’opera di manutenzione delle strade a Novi Ligure. Da lunedì 19 ottobre prenderà il via un intervento che interessa l’area di via Crispi. I lavori, il cui termine è previsto il prossimo 30 ottobre, consiste nei seguenti interventi:

scarifica e riasfaltatura del tratto di via Crispi compreso tra l’intersezione di via san Marziano e la rotatoria di via Isola

scarifica e riasfaltatura del tratto di via Crispi compreso tra la rotatoria di viale Rimembranza e l’intersezione con via San Marziano,

scarifica e riasfaltatura della rotatoria via Isola/Crispi

scarifica e riasfaltatura di via Ginocchio nel tratto compreso tra via dei Mille e via Amendola.

Per permettere l’esecuzione degli interventi saranno applicate modifiche temporanee alla viabilità che prevedono, sostanzialmente, la chiusura al traffico di via Crispi dalla rotatoria di viale Rimembranza a quella di via Isola, quest’ultima compresa nei lavori. Potranno accedere nella zona di cantiere solo i residenti o gli aventi diritto diretti alle proprietà private. Verrà garantito il transito per i veicoli in entrata e uscita da via San Marziano. Secondo le fasi di cantiere, il responsabile dei lavori potrà eventualmente agevolare il transito dei veicoli. I mezzi pesanti potranno transitare in deroga in via Mazzini, via Isola, corso Marenco o altre strade alternative in base all’avanzamento dei lavori.