In Italia c’è il rischio di un boom di giocate alle slot machine dopo il riavvio post lockdown dei mesi scorsi. In Piemonte, la situazione potrebbe essere aggravata dalla nuova normativa approvata dalla Lega e dai suoi alleati in Regione, a causa della quale le slot machine eliminate dopo il 2016 poiché non i regola con le distanze dai punti sensibili (banche, scuole ecc.), possono essere ripristinate. A lanciare l’allarme a livello nazione è l’Osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo attivo presso il Ministero della salute: “Si ritiene che dopo lo stop, a intervalli, dal marzo 2020 al primo luglio 2021, sia urgente adottare misure a tutela della salute pubblica e per il benessere sociale e familiare per ridurre l’impatto negativo sulle persone con pregressa dipendenza sia per coloro che possono essere indotte a tali comportamenti. Per questo, l’Osservatorio raccomanda ispezioni preventive nei locali per verificare il rispetto della normativa sul rispetto delle volumetrie, dell’areazione, delle distanze e degli obblighi sull’uso delle mascherine anti Covid. Inoltre, raccomanda una gradualità nella rimessa in funzione delle slot e l’obbligo delle interruzioni a intervalli programmati delle apparecchiature e lo stop alla vendita di alcoolici e all’assunzione di tabacco.

Deve inoltre essere evitato l’oscuramento degli spazi dedicati al gioco e vanno installati orologi e quant’altro per dare la possibilità alle persone di controllare il trascorrere del tempo. “La giunta regionale – dicono i consiglieri regionali 5 stelle – segua immediatamente tutte le sette stringenti raccomandazioni contenute nel documento del Ministero della Salute riguardanti l’azzardo ed i rischi su aperture generalizzate. Il documento è molto chiaro e non necessita di interpretazioni, deve essere applicato alla lettera a tutela della salute dei cittadini piemontesi. Molte raccomandazioni non sono previste dalla nuova legge regionale, approvata da poco dalla Lega e dal centrodestra in Consiglio regionale. Vigileremo con attenzione sul loro recepimento da parte delle istituzioni regionali e sul territorio, denunciando eventuali mancanze. La lettera del Ministero – concludono – inoltre evidenzia, come ripetuto all’infinito in questi mesi, gli enormi rischi legati al gioco d’azzardo in questo periodo storico post pandemico”.