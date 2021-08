“Suoni dalle colline del Gavi e dell’Oltregiogo” domani, mercoledì 4 agosto, sarà a Novi Ligure, nella Cascina Binè, tra i vigneti della Lomellina. Nell’azienda agricola, alle 21, suoneranno i Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria e il flautista Giuseppe Nova nel concerto dal titolo “Solo per passione…”, nuovo evento della rassegna musicale organizzata dall’Orchestra Classica di Alessandria insieme al Comune di Gavi e all’associazione Oltregiogo. L’obiettivo è gemellare simbolicamente, in accordo con la prestigiosa struttura di Alba Music Festival, le terre del Gavi e dell’Oltregiogo con i paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero Monferrato. Nel concerto di domani Nova e i Cameristi (Massimo Barbierato, violino; Matteo Ferrario, violino; Alessandro Buccini, viola; Luciano Girardengo, violoncello; Elio Rabbachin, contrabbasso) suoneranno musiche di Vivaldi, Bizet, Gardel, Lavagnino e Morricone.

Dice Francesca Regoli, assessore alle politiche culturali del Comune di Gavi: “Il nostro territorio offre da sempre gli elementi giusti per poter creare sinergie meravigliose non solo rivolte al turismo in crescita, ma anche all’ambiente locale, che di questi elementi si fa portatore e custode. La volontà di combinare musica, territorio e cultura nasce dal desiderio di far conoscere il nostro contesto per apprezzarlo, valorizzarlo e farlo crescere. La piena consapevolezza di questi valori e la collaborazione reciproca tra le associazioni del luogo ha portato alla nascita di questo evento che si affaccia nei luoghi gaviesi e dell’Oltregiogo. Le sonorità di cui si parla non sono solo quelle musicali, abilmente condotte dall’Orchestra Classica di Alessandria, ma anche quelle vocali, fatte di parole e dialoghi all’insegna della cultura e dell’arte, la nostra, quella propriamente locale, che spero presumiamo di conoscere ma non abbastanza e che comunque abbiamo il dovere di far conoscere anche agli altri”.