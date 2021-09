Sono 1.121 gli operatori dell’Asl di Alessandria che non vogliono vaccinarsi contro il Covid. Un dato reso noto dalla Regione, che ieri, 2 settembre, ha fatto il punto della situazione sui provvedimenti di sospensione dei sanitari non vaccinati insieme alle rappresentanze sindacali del Comparto sanitario (Nursing Up, Cgil, Cisl, Uil, Fials e Fsi Usae). In totale, nell’Asl Al sono 15.130 gli operatori: fino a ieri i vaccinati con una o due dosi erano 14.006 (93%), con 3 in attesa di vaccino e, per l’appunto, 1.121 cosiddetti non aderenti, pari al 7% del totale. Nell’incontro in Regione “è stata discussa la nota dell’Unità di crisi sulle sospensioni dei sanitari non vaccinati per favorire l’applicazione uniforme delle procedure relative agli obblighi di legge, con particolare riferimento alla sospensione dei soggetti che risultano assenti”. L’assessorato regionale e la Direzione sanitaria hanno concordato con i sindacati “l’impegno a dare indicazioni e monitorare attentamente eventuali situazioni che possano compromettere l’erogazione dei servizi sanitari sul territorio. Si è infine ribadito l’impegno a proseguire e accelerare le procedure di reclutamento a tempo indeterminato di nuovo personale sanitario del comparto da parte delle aziende sanitarie locali”. In totale, in Piemonte gli operatori delle 18 Asl sono 179.015: non intendono vaccinarsi 18.248 persone, pari al 10%.