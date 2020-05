Sorpasso letale in moto: muore a 31 anni sulla Tortona-Pontecurone

Si chiamava Kleidi Terniqi il motociclista morto ieri, giovedì 21 maggio, intorno alle 19, in un incidente avvenuto sulla ex statale che collega Tortona a Pontecurone. L’uomo di origine albanese abitava a Rho, in Lombardia, e a bordo della sua moto si è scontrato con un’auto Mercedes. I due mezzi era diretti verso Tortona quando, vicino a località Osterietta, la macchina, guidata da una giovane di San Sebastiano Curone di 24 anni, ha svoltato a sinistra: la moto le è finita addosso mentre era in fase di sorpasso.

L’albanese è stato sbalzato lontano per una decina di metri ed è morto sul colpo. La strada è rimasta bloccata per consentire i soccorsi da parte del 118 e l’intervento dei carabinieri di Tortona