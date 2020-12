Per tutto il periodo che precede il Natale, la sosta in centro è gratuita per fornire più agevoli opportunità di accesso agli esercizi commerciali.

Fino a domenica 27 dicembre, infatti, l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere il pagamento della sosta nelle piazze e strade della città consentendo quindi ai cittadini di usufruire gratuitamente dei parcheggi blu in vista dello shopping natalizio.

La scelta dei giorni, concordata con la società Ica gestore del servizio, rappresenta infatti anche un sostegno al commercio cittadino nel periodo del Natale, tradizionalmente il momento in cui si effettuano il maggior numero di acquisti.

«L’iniziativa – spiega il vice sindaco con delega al Commercio, Fabio Morreale – punta a dare la possibilità ai tortonesi di usufruire dei parcheggi gratuiti in questo periodo che precede il Natale e soprattutto per promuovere il commercio cittadino che mai come in questo periodo ha bisogno di essere sostenuto. Quest’anno l’amministrazione tramite l’installazione delle luminarie ha cercato di creare l’atmosfera natalizia nel centro storico della città per rendere piacevole lo shopping natalizio e far sentire la propria vicinanza ai tortonesi».

«Speriamo che in questi giorni i tortonesi spendano la tredicesima in città – dice l’assessore alla Viabilità, Luigi Bonetti -. E’ un piccolo segnale di aiuto e anche il nostro modo per dare una mano al commercio e ai cittadini che possono fare shopping in tutta calma, senza l’assillo del voucher di parcheggio che scade. Non è molto, ce ne rendiamo conto, però è un contributo e speriamo possa essere fruttuoso per i commercianti tortonesi».