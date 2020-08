Un goliardico torneo di calcio per ricordare con il sorriso Matteo Gastaldo, vigile del fuoco vittima del disastro di Quargnento, nel novembre scorso; Michele Cumo, scomparso di recente dopo una lunga malattia, e Maurizio, anch’egli deceduto prematuramente, tutti amici di Sottovalle. Ieri, sabato 21 agosto, nel paese tra Valle Scrivia e Val Lemme si sono ritrovati in tanti per ricordare queste persone che amavano questo piccolo borgo sull’Appennino. Le persone con cui hanno giocato da bambini e sono cresciuti hanno voluto dedicare loro un simpatico torneo:

il calcio di inizio è stato dato dalla figlia di Matteo, Elena, alla presenza della mamma, Elisa, di fronte a un pubblico numeroso e a tanti striscioni dedicati ai tre amici scomparsi. Alla fine, il pomeriggio si è concluso con una grigliata nella “baracca”, il circolo del paese. “E’ stata l’occasione – racconta Alberto Gastaldo, fratello di Matteo – per ricordare tanti aneddoti e le estati che mio fratello ha passato a Sottovalle, il paese di nostra mamma. Una bella giornata davvero”.