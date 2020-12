“Spazio alla Conoscenza”. Paola Catapano per i ragazzi del Ciampini- Boccardo

In collegamento con gli studenti dell’Istituto Ciampini-Boccardo di Novi Ligure, domani, venerdì 11 dicembre, Paola Catapano, giornalista scientifica, esperta nella comunicazione della scienza e tecnologia, direttrice delle produzioni audiovisive per il gruppo comunicazioni del Cern, direttamente dall’interno delle gallerie di acceleratore di particelle LHC, racconterà il presente, il passato e il futuro del Cern. Ultimo appuntamento di questa prima fase del progetto “Spazio alla conoscenza 3.0, potrà essere seguito alle 10.30 in diretta sul canale Youtube dell’ Istituto.