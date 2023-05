Lo Spazio giovani di Arquata Scrivia è ancora chiuso e pieno di erbacce ma viene usato lo stesso dai ragazzi che scavalcano la recinzione. La segnalazione arriva da alcuni cittadini, che parlano di “esempio di inefficienza”. L’area si trova in via Roma ed è diventata proprietà comunale negli anni scorsi, ottenuta da un imprenditore autorizzato a costruire in zona. L’amministrazione comunale intende mettere a disposizione dei più giovani uno spazio per pattinare, andare in bici e fare altre attività all’aperto ma i tempi si sono allungati a dismisura, così i ragazzini, secondo quanto segnalato dai cittadini, scavalcano la recinzione ed entrano lo stesso, nonostante lo spazio sia ufficialmente chiuso. I lavori non sono stati ultimati, spiega il sindaco, Alberto Basso, in seguito alla lite tra il Comune e l’impresa appaltatrice sulla corretta esecuzione dell’intervento. Il contratto è stato rescisso e prima possibile si procederà con una nuova assegnazione dei lavori per concludere i pochi interventi che restano da eseguire. Di recente il Comune ha incaricato una ditta per eliminare una pianta infestante.