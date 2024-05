A Stazzano Pierpaolo Bagnasco, attuale primo cittadino, si ripresenta con una lista, l’unica in lizza alle elezioni comunali di giugno, molto simile a quella di cinque anni fa. Bagnasco si candida nuovamente nonostante sia imputato di vari reati nel processo in corso ad Alessandria che coinvolge l’ex sindaco di Gavi ed ex consigliere regionale Nicoletta Albano e altri. In caso di condanna, Bagnasco rischia di doversi dimettere. L’unica incognita alle elezioni del mese prossimo potrebbe essere il quorum: nel 2019, quando c’era anche allora una sola lista, l’astensione aveva sfiorato il 40%. Con Bagnasco corre anche Massimo Laveroni, all’opposizione dal 2009 al 2014.

Lista Insieme per Stazzano: Flavio Casonato, Marco Gatti, Gian Carlo Rolandini, Luigi Merlassino, Massimo Laveroni, Matteo Morando, Roberto Rebuffo, Daniela Rodrigo, Barbara Sprocato, Enrico Zerbinati.