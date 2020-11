L’assemblea dell’associazione Amici del Forte e di Gavi ha rinnovato il Consiglio Direttivo. Nel segno della continuità, ma anche dell’innovazione, i componenti confermati sono Stefano Mangiabene, Susan Thomas, Angela Agostino Gasparo, Matteo Gandetto e Luigi Pagliantini, a cui si aggiunge Filippo Carrea. Il Consiglio Direttivo, riunito subito dopo l’assemblea, ha nominato presidente Stefano Mangiabene, segretario Filippo Carrea e tesoriere Angela Agostino Gasparo. Il presidente uscente, Nicola Galleani d’Agliano, passando il testimone a Stefano Mangiabene, ha espresso particolare soddisfazione nel prendere atto che nella associazione ci sono “amici che hanno voglia di mettersi in gioco per una nuova stagione di innovazioni”. A questo proposito, il neo presidente ha affermato l’intenzione di consolidare i rapporti con la nuova direzione del Forte al fine di tornare quanto prima a una fattiva collaborazione, sostenendo come l’associazione possa rappresentare il supporto culturale per eventi e manifestazioni che si potranno nuovamente realizzare, confidando in una rapida soluzione dell’emergenza sanitaria in corso.

Ha inoltre confermato l’interesse a realizzare pubblicazioni di supporto allo sviluppo turistico territoriale e quello a sostenere progetti di ampliamento delle ricerche storiche, con particolare interesse al tema dello sviluppo economico-sociale. L’associazione è stata costituita nel 2007 da un gruppo di appassionati che, raccogliendo l’invito dell’allora direttore del Forte, Marco Motta, ha voluto creare le condizioni per promuovere il Forte con una serie di eventi, mostre, convegni e un costante impegno nell’affiancare i custodi nelle attività di accompagnamento dei visitatori. Negli anni, in collaborazione con il Consorzio Tutela del Gavi, Lions, Rotary, Fondazione CRT e CRAL ha realizzato importanti investimenti a favore del Forte, fornendo tra l’altro anche gli apparati per la fruizione delle audioguide per i visitatori stranieri.