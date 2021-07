Salvo maltempo, lunedì 19 luglio il tratto interrotto per lavori verrà asfaltato e dal giorno dopo, martedì 20 luglio, sarà riaperto al traffico. Parola di Giuseppe Benasso, sindaco di Voltaggio, a proposito della viabilità lungo la strada provinciale della Bocchetta. in località Posto dei Corsi, a monte di Molini, la strada è chiusa dalla Provincia dal 26 maggio per la sistemazione della frana caduta ben sette anni fa. “La novità – rivela Benasso – è che non verrà riaperto su di una sola carreggiata a senso unico alternato, bensì definitivamente su entrambe le carreggiate. L’impresa ha lavorato in modo più celere del previsto e la soletta di cemento si è ben consolidata. Provvisori rimarranno soltanto i new jersey sul ciglio di strada verso il torrente Lemme, in attesa dell’arrivo – sono stati ordinati – dei guardrail del tipo prescritto dal Parco, in legno e acciaio”.

Resteranno in vigore il limite di velocità a 30 chilometri orari e di peso, 18 tonnellate sull’intero tratto da Campomorone a Voltaggio. “Quella della Bocchetta chiusa, dal 26 maggio al 19 luglio – prosegue il sindaco – è stata una privazione, ma ormai è questione di giorni, mentre le previsioni iniziali parlavano di riapertura completa intorno al 20 di settembre. Una curiosità, infine: l’impresa, che si occupa non solo di edilizia stradale ma anche di legno, piantumerà, tra fine estate e inizio autunno, dei noccioli nella riva fra la strada e il Lemme, come arbusti previsti dal progetto. Nella zona attualmente stanno tagliando piante che ostacolano la visibilità dei cartelli e la viabilità in genere la Provincia fra il Posto dei Corsi e il ponte di San Luigi e la Regione a valle del ponte di San Luigi. Si tratta di opere indispensabili”. Scendendo dopo Molini, in località Colletto, l’impresa incaricata dalla Provincia inoltre sta mettendo in sicurezza il pendio da cui poco più di due mesi fa si era staccato un masso precipitando sulla carreggiata della 160. Verrà posizionata una rete zincata rinforzata da cavi diagonali in acciaio.